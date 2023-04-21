Столтенберг: все страны-члены НАТО согласились с принятием Украины в Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что все страны, входящие в Североатлантический альянс, согласовали вхождение в блок Украины, однако сейчас основное внимание необходимо сфокусировать на том, чтобы помочь Киеву одержать победу в войне с Москвой.

Такое заявление Столтенберг, накануне посетивший Киев с необъявленным визитом, сделал в пятницу утром, выступая перед встречей контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ранее сообщалось, что вопрос о членстве Киева в НАТО может быть рассмотрен уже летом, однако сам процесс формального принятия Украины может занять не один месяц.

Столтенберг также объявил журналистам, что по окончании войны у Украины должны появиться какие-то рычаги «для предотвращения новых нападений».

Российское военное командование называет расширение НАТО на восток одной из главных причин развязанной Кремлем войны в Украине (чуть ли не самой главной).

Однако с начала полномасштабного вторжения в Украину российских войск в феврале прошлого года в НАТО уже успели попроситься ранее нейтральные Швеция и Финляндия.

Финляндия завершила формальный процесс схождения в НАТО две недели назад: 4 апреля над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе был поднят финский флаг.