США у найближчі тижні розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams

Протягом найближчих тижнів США розпочнуть навчання українських військових роботі з танками Abrams.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, пише «Європейська правда«.

Зазначається, що американська сторона хоче якомога швидше доставити танки на поле бою в Україні.

Офіційне оголошення щодо навчання українських військових на танках Abrams буде пізніше у п’ятницю, 21 квітня.

За даними чиновників, 31 танк доставлять на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня, після чого через кілька тижнів українські війська почнуть навчання, які триватимуть близько 10 тижнів.

Танки, на яких тренуватимуться українські військові, не будуть з числа тих, які США передадуть Києву. Натомість у Штатах вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки на передову.

Ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання.