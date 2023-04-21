США предупреждали, что Украина не сможет удержать Бахмут, еще в январе, но город стоит – WP

Украина решила защищать Бахмут, несмотря на мрачные предупреждения США еще в январе, и спустя несколько месяцев после этого, украинские войска все еще удерживают западную окраину города в ходе самой продолжительной и смертоносной битвы за всю войну — The Washington Post

«Оценки США были мрачными уже в январе, согласно секретным документам американской разведки, утечку которых якобы допустил Джек Тейшейра. В оценке с грифом «совершенно секретно» предупреждалось, что «устойчивое» продвижение России с ноября «поставило под угрозу способность Украины удерживать город», и украинские силы, вероятно, «окажутся под угрозой окружения, если они не выведут войска в течение следующего месяца (февраля – ред.)»».

Однако предупреждения США в основном остались без внимания. Киев решил удерживать Бахмут, утверждая, что это необходимо для поддержания национального морального духа и лишения России возможности похвастаться оккупацией каких-либо территорий.

Украина заявила, что затягивание боев в Бахмуте ослабило силы России, поскольку погибло много оккупантов, особенно из наемной группы «Вагнер».

The Washington Post также пообщался из одним из украинских командиров, курирующих борьбу за Бахмут, полковником Павлом Палицей – он заявил, что его официально не информировали об этих американских разведданных или рекомендациях о том, как действовать в Бахмуте.

Палица считает, что украинские военные смогли удерживать часть города на несколько месяцев дольше, чем прогнозировалось, благодаря сочетанию классической городской войны и передовой беспилотной разведки.