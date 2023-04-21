Росія перекинула частину бойових підрозділів зі Скадовська у Крим, — Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 21 квітня.

«Нещодавно до тимчасово захопленого Скадовська, що на Херсонщині, прибув підрозділ окупантів чисельністю близько 300 осіб, з-поміж засуджених, нібито для забезпечення правопорядку. Серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій з територіальними поступками на користь РФ, ймовірно, для підняття духу загарбників», — розповіли у Генштабі.

Відомо, що частину бойових підрозділів, які раніше перебували у Скадовську, поступово виводяться із населеного пункту у тимчасово окупований Крим.

Російські терористи продовжують обстрілювати Україну

Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних та 28 авіаударів. Терористи здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ. Також використали 12 «шахедів», 8 і з них були збиті ППО.

«Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито близько 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут», — додали в Генштабі.

Росіяни здійснили обстріли:

Леонівка Чернігівської області, Кіндратівка Сумської області, а також населених пунктів Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове на Харківщині ,

Кіндратівка а також населених пунктів Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове на , Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області,

Роздолівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне, Нью-Йорк, Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне, Званівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Новомихайлівка Донецької області,

Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також міста Херсон.

Ситуація на фронті станом на вечір 21 квітня:

На Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав.

протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав. На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив.

цієї доби противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населеного пункту Богданівка противник вів безуспішні наступальні дії.

ворог продовжує вести наступальні дії. Продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населеного пункту Богданівка противник вів безуспішні наступальні дії. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового та Невельського Донецької області, успіху не мав.

противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового та Невельського Донецької області, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка.

протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару.

протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ.

противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

«На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації», — пишуть в ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Ракетні війська і артилерія уразили район зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об’єкти противника.