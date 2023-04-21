Прогноз погоди на вихідні 22–23 квітня: жодного дня без дощу

За даними Sinoptik.ua, дощовою погода на вихідних буде в багатьох регіонах України. При цьому на більшій частині території країни температура повітря відповідатиме квітневій кліматичній нормі.

Погода у суботу 22 квітня

У суботу по всій країні очікується хмарна з проясненнями погода, подекуди пройдуть невеликі дощі. На Закарпатті потеплішає до +19 °С, а ось у Криму, Донецькій, Луганській та Харківській областях буде вельми прохолодно — +11…+13 °С. На решті території країни очікується +14…+17 °С.

Не поспішайте з легким одягом — погода все ще дуже примхлива, а через високу вологість повітря відчувається прохолоднішим. Пам’ятайте, що після зими імунітет ослаблений і потребує вітамінів, багатих на клітковину продуктів і щоденної зарядки.

Погода в неділю 23 квітня

У неділю всю Україну накриє короткочасними дощами. У більшості регіонів термометри покажуть +14…+17 °С, на Закарпатті — +19 °С. День буде похмурим, і щоб зробити його трохи затишнішим, радимо заглянути до найближчої книгарні. 23 квітня у світі відзначають День книги — чудова нагода перечекати весняний дощ і знайти на полицях новинку для домашньої бібліотеки.

Погода в понеділок 24 квітня

Погода на початку тижня також буде дощовою. Короткочасні опади очікуються по всій Україні, проте впродовж дня сонце виглядатиме з-за хмар. У більшості областей, та Києві, середня денна температура становитиме +14…+17 °С. На Закарпатті та Волині, в Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях буде трохи тепліше — +17…+19 °С.

Береза продовжує цвітіння

У всіх областях, незважаючи на вологу погоду, у повітрі спостерігається висока концентрація березового пилку. Тому всім алергікам слід перевірити, чи не закінчилися в домашній аптечці антигістамінні препарати, та додати до списку справ на вікенд вологе прибирання.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Вадима, 22 квітня, день був туманним і вітряним, восени розраховували на багатий урожай, якщо ж сонячним — чекали на спекотне літо з рідкісними дощами.

На Терентія, 23 квітня, зазвичай ходили дивитися на ліщину. Якщо на ній уже були зелені сережки, весняних заморозків можна було не боятися. Також цього дня мили підлогу та влаштовували прання, щоб привабити до оселі добрих людей.