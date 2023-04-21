ISW пояснив, чому РФ не планує прибирати КПП з окупованими територіями

Контрольно-пропускні пункти між РФ та окупованими територіями на сході України суттєво сповільнюють постачання на фронт російських боєприпасів, однак Кремль з міркувань безпеки не планує відмовлятися від них, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

В інституті зауважили, що раніше російські «воєнкори» скаржилися, що КПП значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області.

Аналітики ISW зазначили, що Путін, ймовірно, намагається виправити затримки на пунктах пропуску шляхом збільшення робочого персоналу, що має прискорити перевірки, однак не планує позбуватися від них.

«Кремль також може використовувати ці пункти пропуску для запобігання масовому переміщенню чоловіків з окупованої України, які уникають примусової мобілізації, для запобігання втечі російських мобілізованих до Росії та підтримки російських фільтраційних заходів», – наголошується у звіті інституту.

«Існування цих контрольно-пропускних пунктів ще раз підкреслює, що російські чиновники не розглядають жителів окупованої України як російських громадян і керують ними як окупаційна влада, якою вони є, незважаючи на постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії», – додали експерти ISW.

Зазначається, що раніше РФ посилила заходи безпеки і перевірки біля Керченського мосту.