Знаменитый историк утверждает: Леонардо да Винчи был евреем

По всей вероятности, Леонардо да Винчи был итальянцем лишь наполовину. Его мать Катерина, черкесская еврейка, родилась где-то на Кавказе. Подростком Катерину похитили и несколько раз затем перепродавали в качестве рабыни в Россию, Константинополь и Венецию, прежде чем в возрасте 15 лет ее наконец освободили во Флоренции. По крайней мере к такому выводу приходит Карло Вече, один из самых выдающихся специалистов по Леонардо да Винчи, в своей новой книге Il sorriso di Caterina, la madre di Leonardo. О его открытии сообщил писатель и историк Марк Вейцман в журнале Tablet.
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Официальная версия рождения да Винчи гласит, что он появился на свет в результате короткой связи между флорентийским адвокатом Пьеро да Винчи и молодой крестьянкой из Тосканы по имени Катерина, о которой почти ничего не известно. Однако уже давно существовала теория об иностранном происхождении Леонардо и о том, что Катерина была арабской рабыней.
Шесть лет назад профессор Вече решил окончательно покончить со слухами. «Я просто не мог поверить, что мать величайшего итальянского гения могла быть рабыней и не итальянкой, – сказал он. – Теперь я не только верю в это, но и считаю наиболее вероятной гипотезой, что Катерина была еврейкой».
В Италии XV века рабство все еще существовало, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем в Османской империи. Только в одном городе Флоренции было не менее тысячи рабов – среди них русские, абхазы, турки, сербы и, как Катерина, черкесы с Кавказа. Кем же была женщина, родившая одного из величайших гениев эпохи Возрождения? Выясняя этот вопрос, профессор Вече проследил еще одну часть истории евреев.
«Путешествуя из России, – сказал он, – Катерина, конечно, проезжала через Таманский полуостров, недалеко от Крыма, который выходит к Азовскому морю». Своим названием полуостров обязан Давиду Таманскому, царю еврейского Хазарского царства, существовавшего здесь с VII по X век.
«Похоже, что некоторые следы Хазарского царства все еще существовали в XV веке, когда полуостров контролировала генуэзская еврейская семья Гисольфи. Регион управлялся еврейскими консулами, пока Османская империя не положила этому конец в конце XV века». Большинство невольничьих кораблей отправлялись из венецианской колонии, основанной в Азове (тогда Тана), в Константинополь. Оттуда мы можем проследить путь Катерины в Венецию, а затем во Флоренцию, куда ее привез новый хозяин Донато ди Филиппо, который заставил ее работать как в своей мастерской по пошиву одежды, так и прислуживать его жене. О том, что она была сексуальной рабыней, свидетельствует тот факт, что у нее уже было несколько детей от Филиппо, когда в 15 лет она встретила да Винчи, адвоката Филиппо, который сначала «одолжил» ее в качестве няни для своей дочери Мари, а затем влюбился в нее столь сильно, что освободил из рабства после рождения Леонардо.
«Сам да Винчи отнюдь не сторонился евреев, – говорит профессор Вече. – Его основными заказчиками были члены еврейской общины Флоренции».
В итоге Пьеро да Винчи уехал из Флоренции в Милан. Катерина умерла там в 1493 году и, вероятно, похоронена в церкви Сан-Франческо-Гранде, для которой Леонардо за несколько лет до этого написал «Мадонну в скалах».
Донато ди Филиппо свои деньги оставил в наследство церкви Сан-Бартоломео-а-Монте-Оливето, для которой Леонардо напишет «Благовещение». По совпадению, на заднем плане этой картины изображена гора, очень похожая на Эльбрус, самую высокую вершину Кавказских гор. На картине также восточный порт, очень похожий на порт, через который могла проследовать Катерина, когда была рабыней. По словам профессора Вече, «Катерина, несомненно, подпитывала воображение юного Леонардо воспоминаниями о своих путешествиях».
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