Зеленський: трактуємо візит Столтенберга як знак, що НАТО готове розпочати нову главу у відносинах з Україною

Про це Володимир Зеленський написав у телеграмі.

«Цей візит Єнса Столтенберга – перший за час повномасштабної війни – ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень», – зазначив Зеленський.

За словами президента, з очільником НАТО вони обговорили чотири основні питання.

«Перше – «Рамштайн», засідання, яке відбудеться завтра, та рішення, яких очікуємо від партнерів. Передусім це стосується збройної підтримки наших активних дій. Друге – звернувся до пана Генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. Третє питання – це Вільнюський саміт НАТО, який може стати історичним. Вдячний за запрошення відвідати Саміт, але важливо – щоб і Україна отримала відповідне запрошення. І четверте – гарантії безпеки для України, для українців на шляху до НАТО», — уточнив Зеленський.

Вранці 20 квітня у мережі з’явилися повідомлення про те, що очільник НАТО прибув до столиці України. Цю інформацію німецькому інформагентству DPA підтвердив речник Альянсу.

Фото: Reuters

Одними з перших про візит повідомили в телеграм-каналі видання The Kyiv Independent.

«Генерального секретаря НАТО журналіст Kyiv Independent помітив вранці 20 квітня під час вшанування загиблих українських воїнів на Михайлівській площі в центрі Києва», — йдеться в повідомленні.