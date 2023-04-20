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Воллеса звинуватили у приховуванні деталей інциденту з літаком-розвідником Королівських ВПС

Бен Воллес
Міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса звинуватили у приховуванні важливих деталей інциденту з літаком-розвідником Королівських ВПС за участю РФ

Про це заявив очільник комітету з оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд, передає The Guardian.

Зазначається, що Еллвуд звинуватив міністра оборони у приховуванні потенційного «акту війни» з боку РФ проти літака-розвідника Королівських ВПС під час екстрених дебатів у Палаті громад.

Еллвуд поставив під сумнів інформацію, надану Воллесом парламенту, щодо небезпечного інциденту, який стався у вересні минулого року та був виявлений минулого тижня в результаті витоку сотень надсекретних документів Пентагону, де зазначається що (інцидент — ред.) «ледь не призвів до збиття» британського літака.

20 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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