В России вводится пожизненное заключение за «госизмену»

осдума РФ накануне одобрила законопроект, позволяющий назначать пожизненные сроки заключения за государственную измену. Число приговоров по такого рода делам заметно выросло после начала военной агрессии России против Украины.

На днях оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза получил по совокупности статей, куда входила и статья о госизмене, 25 лет колонии. Ранее журналиста Ивана Сафронова, которому также вменяли в вину государственную измену, осудили на 22 года.

Депутаты также предложили ввести ответственность «за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании должностных лиц органов публичной власти РФ».

Ряд юристов и правозащитников в своих комментариях указывают, что причина появления этой правовой новеллы кроется в желании властей нивелировать значение решения Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой в связи с обвинениями в совершении военных преступлений.

Понятие “государственная измена” сформулировано в документе так, что Следственный Комитет России сможет теперь подверстать сюда все что угодно, заметил в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» член Московской Хельсинской группы, юрист Илья Шаблинский. По его словам, в законопроекте речь идет даже о консультационной помощи со стороны иностранной или международной организации.

«Это значит, что теперь по статье о госизмене можно при желании посадить на пожизненный срок любого человека, – добавил он. – Впрочем, думаю, главный смысл новшества – все-таки устрашение, а пожизненное наказание — прежде всего элемент запугивания. Тем самым власти показывают обществу и всем недовольным: смотрите, что мы можем с вами сделать. Единственное, пожалуй, что здесь способно относительно утешить: «пожизненное» на самом деле продлится, пока жив Путин…».

Что касается содействия исполнению решений международных органов, то это «большой булыжник в огород Международного уголовного суда», подчеркнул Илья Шаблинский:

«Но я теряюсь в догадках, что можно понимать под содействием? Вот мы с политологом (Дмитрием) Орешкиным в одной из передач говорили, что у ордера МУС (на арест Путина) есть серьезная правовая основа. Это уже содействие или еще нет?.. Полагаю, это также форма устрашения граждан России. Однако на практике следователи одобрение решения МУС вполне могут истолковать как содействие. Потом “доказывай, что не верблюд”. В российских условиях – это практически невозможная задача».

Разумеется, это очередная позорная страница в истории российской юриспруденции, и что-то наводит на мысль, что она не последняя, констатировал правозащитник и юрист.

«В любом случае к праву в европейском понимании это не имеет ни малейшего отношения. Правда, есть люди, которые относят к праву всё, что записано в законе. Но так и пытки можно разрешить, и публичные казни узаконить. Формулировка в законе не должна давать основание для такого безбрежного расширительного толкования. А то, как это прописано в новом документе, не соответствует никаким критериям, выработанным в области уголовного права», –резюмировал Илья Шаблинский.

В свою очередь, глава юридического департамента Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталия Секретарева по поводу наказания за содействие исполнению решений международных органов, в комментарии «Голосу Америки» сказала: «Если коротко, это идиотизм». По ее мнению, это положение в документе выглядит как реакция Кремля на выданные МУС ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Но, как обычно, «закон» написан так, что под него подпадает практически всё что угодно, – уточнила юрист. – Так, при большом желании к «преступлению» можно отнести и постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) – например, в части обязательства (для Москвы) провести эффективное расследование убийства или пыток…»

Вместе с тем Наталия Секретарева не думает, что введение более тяжкого наказания само по себе значит, что власти непременно планируют преследовать еще больше людей за “государственную измену”, чем сейчас.

«Скорее, здесь во главе угла желание напугать граждан перспективой пожизненного лишения свободы. Звучит это действительно страшно. Недаром ЕСПЧ приравнивает пожизненное лишение свободы без реальной возможности пересмотра наказания к пыткам», – заключила глава юридического департамента Центра защиты прав человека «Мемориал».

По подсчетам «ОВД-Инфо», в прошлом году российские суды вынесли 11 приговоров за госизмену. А за 1997–2021 годы по этой статье обвинены свыше ста человек.

Голос Америки