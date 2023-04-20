в Италии мафия пыталась заплатить семье парня, которого убили «случайно»

Члены итальянской мафии предложили семье молодого парня финансовую помощь за то, что они убили его «по ошибке». Об этом сообщает издание Corriere della Sera 18 апреля.

Речь идет о лидерах неаполитанской мафии «Польверино». 23 года назад они застрелили мужчину по имени Джулио Джаччо, так как перепутали его с другим человеком. Теперь его семье была предложена компенсация в размере 150 тысяч евро.

Произошел инцидент в 2000 году. Банда «Польверино» решила отомстить мужчине, который якобы спал с сестрой одного из членов клана. Карло Наппи и Сальваторе Каммарота в форме сотрудников полиции выследили Джулио Джаччо и приняли его за «виновника».

26-летнего мужчину заставили пройти с членами мафии, чтобы якобы проверить документы и после этого он бесследно исчез. О его судьбе долгое время не было известно ни родным, ни полиции.

Лишь в 2015 году бывший член мафии «Польверино» признался, что мужчина был убит выстрелом в голову, после чего его тело растворили в кислоте. При этом, зубы пришлось выбить молотком, так как они не растворялись.

Накануне суда семье жертвы предложили компенсацию в виде 30 тысяч евро наличными и еще 120 тысяч евро в виде недвижимости.

«Это был способ получить более мягкий приговор, чем пожизненное заключение, а также вероятную просьбу о сокращенном судебном разбирательстве», – говорится в сообщении.

Братья и мать Джулио Джаччо отказались от денег, ведь жизнь их родственника не имеет цены. Единственное, на что они надеются спустя 23 года после убийства, что правосудие, которому они доверились, восторжествует.