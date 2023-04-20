Усі члени НАТО за вступ України, але зараз важливіша перемога у війні – Столтенберг

Усі члени НАТО погоджуються з тим, що майбутнє України в Альянсі, але зараз головна мета полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, передає Укрінформ.

Столтенберг очікує, що на липневому саміті у Вільнюсі члени НАТО знову візьмуть на себе зобов’язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, та підтвердять зобов’язання продовжувати надавати суттєву військову підтримку Україні. Генсек Альянсу зауважив, що також очікує на погодження участі Президента Зеленського.

Він очікує, що український лідер порушить питання членства в Альянсі та гарантії безпеки і це буде одним із основних питань порядку денного зустрічі та підготовки до неї.

“Майбутнє України – в євроатлантичній родині. Майбутнє України в НАТО. Усі члени Альянсу погоджуються з цим. У той же час головна мета Альянсу, союзників по НАТО зараз полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України, тобто гарантувати, що Україна й надалі буде суверенною, незалежною демократичною державою в Європі. Тому що це єдиний спосіб також мати змістовну дискусію щодо майбутнього членства України”, – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що в цьому контексті основний акцент полягає у військовій підтримці України.

“Отже, НАТО продемонструвало, що наші двері відкриті. Двері НАТО залишаються відкритими. І те, що ми робимо, підтримка, яку ми надаємо Україні, робить можливим майбутнє членство України”, – пояснив він.