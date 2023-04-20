У 2023 році вільного доступу до пляжів Одеси не буде

Про це повідомив в ефірі телеканалу “Київ” речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає LIGA.net.

За його словами Братчука, влучання ворожих ракет у будівлі курортної сфери “говорять про те, що курортного сезону знову цьогоріч не буде…”.

Він уточнив, що не буде “публічного доступу, широкого доступу загалу до пляжів Одещини, до відкритих, там, де є заміновані ділянки”.

“Ми маємо дати можливість людям відпочивати. І, перш за все, нашим захисникам, які повертаються з фронту на відпочинок і мають отримати певний перелік послуг”, – додав спікер ОВА.