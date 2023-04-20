Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення про атаки: у травні проведе випробування в Италии мафия пыталась заплатить семье парня, которого убили «случайно» » Суперракета Илона Маска возрвалась после старта Компания Илона Маска SpaceX в четверг со второй попытки провела запуск самых больших в истории человечества ракеты и корабля — Super Heavy и Starship. Запуск оказался лишь частично успешным: в отличие от первой попытки, ракета с кораблем стартовала с космодрома, но через несколько минут они взорвались. «Неконтролируемое рассоединение» — так это назвали в трансляции Space X. По плану первая ступень Super Heavy должна была приземлиться сразу после старта, а Starship — выйти в космос. Однако через четыре минуту корабль не смог отделиться от ракеты-носителя, вся система начала кувыркаться и взорвалась. Несмотря на аварию, компания Space X заявила, что считает этот испытательный запуск успешным: они говорят, что успехом следует считать уже то, что вся конструкция из ракеты и корабля смогла отправиться в полет. Сам Илон Маск поздравил своих сотрудников с успехов и сообщил, что через несколько месяцев состоится новый испытательный запуск. «Поздравления команде Space X по случаю воодушевляющего испытательного запуска Starship! Мы многому научились перед следующим испытательным запуском, который будет через несколько месяцев», — написал Маск в твиттере. АВТОР ФОТО,@ELONMUSK Высота корабля и ракеты-носителя вместе составляла почти 120 метров, а тяга почти вдвое превышала мощность самой мощной из построенных до сих пор ракет. Старт состоялся в 8:34 утра по местному времени с небольшого космодрома в городке Бока-Чика, штат Техас. Космический символизм Илона Маска

SpaceX запустила в космос ракету Falcon Heavy с кабриолетом Tesla

Илон Маск показал первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом Первая попытка запустить Starship состоялась в минувший понедельник. В ее преддверии Илон Маск говорил, что команда готова к неудаче, потому что речь идет о ракете-гиганте невероятной мощности. Если что-то вызовет опасение специалистов, предупреждал Маск, запуск будет перенесен, что и случилось по техническим причинам. АВТОР ФОТО,SPACEX Подпись к фото, Через четыре минуты после старта корабль не смог отделиться от ракеты-носителя, и им пришлось совершить самоподрыв Ракета-гигант Высота корабля Starship составляет почти 120 метров, а тяга почти вдвое превышает мощность любого когда-либо построенного космического корабля. По замыслу, он должен был совершить почти полный оборот вокруг земного шара. Планировалось, что после старта Starship отделится от ракеты и продолжит путь уже на собственных двигателях — над Карибским морем, а затем на высоту более 100 км над поверхностью Земли. Выход на орбиту должен был занять шесть минут и 23 секунды. За следующие 90 минут корабль должен был совершить почти полный оборот вокруг планеты, вернуться в атмосферу Земли и опуститься в Тихий океан к северу от Гавайских островов. Илон Маск рассчитывает, что ракета Starship полностью перевернет индустрию ракетостроения и освоения космоса. АВТОР ФОТО,SPACEX Она предназначена для полного и быстрого повторного использования и, по замыслу Маска, сможет совершать несколько рейсов в день, доставляя на орбиту людей или грузы. Маск также рассматривает Starship как транспортное средство, которое может открыть эру межпланетных путешествий для обычных людей. Мощность 100 сверхзвуковых лайнеров Верхний и нижний сегменты корабля тестировались отдельно друг от друга, в понедельник им впервые предстояло подняться в сцепке. Саму ракету несколько раз запускали на относительно небольшую высоту. Нижняя часть, названная разработчиками Super Heavy (сверхтяжелая) представляет собой гигантский ускоритель с 33 двигателями. В феврале запуск протестировали статично — закрепив ракету на стартовой площадке и вдвое снизив мощность двигателей. АВТОР ФОТО,SPACEX Подпись к фото, Так проходило тестирование сверхмощного ускорителя Super Heavy Если, как планируется, при запуске SpaceX выйдет на 90-процентную тягу, нижняя ступень должна обеспечить ракете мощность, близкую к 70 меганьютонам. Это эквивалентно силе, необходимой для обеспечения взлета почти 100 сверхзвуковых авиалайнеров Concorde. Чтобы справиться с огромным перегревом во время спуска, на ракету нанесен специальный защитный слой. По словам разработчиков, первое приземление будет скорее напоминать нырок в воду брюхом, но в дальнейшем и ракета-носитель, и корабль будут совершать контролируемые посадки, чтобы их можно было дозаправить и перезапустить. Что касается ускорителя Super Heavy, в SpaceX рассчитывают, что он вернется к побережью Техаса, вертикально опустится к земле, на некоторое время зависнет над поверхностью — после чего ему позволят упасть в воду и затонуть.