США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

ВВС и ВМС США провели в Калифорнии тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с использованием воздушного командного пункта.

Запуск ракеты, включающей испытательную головную часть, контролировался с самолета ВМС E-6B Mercury, говорится в заявлении ВВС.

ВВС зявили, что головная часть ракеты пролетела около 6800 километров к атоллу Кваджалейн на Маршалловых островах.

В заявлении ВВС говорится, что проведенное в среду испытание подтвердило точность и надежность МБР, а также предоставило данные, которые министерство обороны будет использовать для обеспечения безопасности и надежности ракетно-ядерной составляющей вооруженных сил.

«Это испытание подтвердило то, что уже известно нашим союзникам и партнерам: мы всегда готовы защитить Соединенные Штаты боеспособными ядерными силами в любое время, в любом месте, по приказу, с нанесением глобального удара», – заявил глава Командования глобальных ударов ВВС США генерал Томас Бюссьер.