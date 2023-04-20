Знаменитый историк утверждает: Леонардо да Винчи был евреем Через великі втрати: Росія створила нове угруповання військ – британська розвідка » Сериал Netflix «Царица Клеопатра» вызвал возмущение в Египте из-за цвета кожи Документально-художественный сериал Netflix о Клеопатре с темнокожей актрисой в главной роли вызвал шквал негодования в Египте и обвинения в адрес авторов фильма в попытке переписать историю страны, связав ее истоки с темнокожими африканцами. Участники кинопроекта отстаивают свое решение о выборе актрисы на главную роль, утверждая, что исторического консенсуса о корнях Клеопатры нет. После того как на прошлой неделе в Египте вышел трейлер претендующего на историческую достоверность сериала «Царица Клеопатра», многие в стране обрушились на него с критикой, а адвокат Махмуд Аль-Семари даже направил официальное заявление в прокуратуру с требованием заблокировать в Египте доступ к Netflix. Аль-Семари обвинил компанию в нарушении законов о СМИ и продвижении идей афроцентризма, «включая слоганы и надписи, нацеленные на искажение и уничтожение египетской идентичности». Свой голос против сериала добавил также знаменитый археолог, бывший глава министерства древностей Египта Захи Хавасс. В интервью газете «Аль-Масри аль-Йом» он назвал предположение о том, что Клеопатра могла быть темнокожей, совершеннейшей неправдой. «Клеопатра была гречанкой по происхождению, то есть ее кожа была светлой, а не темной», — сказал Хавасс, добавив что единственными темнокожими правителями Египта были кушитские цари 25-й династии 747-656 годов до нашей эры. «Netflix пытается посеять путаницу и смятение, распространяя ложные и сбивающие с толку сведения о том, что у истоков египетской цивилизации стояли темнокожие люди», — заявил археолог, призвав общественность страны выразить протест международной стриминговой платформе. Четырехсерийный полудокументальный фильм о Клеопатре выйдет в мае. Знаменитую царицу, правившую Египтом с 51 по 30 гг. до н. э., в нем играет британская актриса Адель Джеймс. В трейлере, который вышел 12 апреля, упоминается, что Клеопатра принадлежала греческой династии Птолемеев. Но потом другой историк говорит: «Я помню, как моя бабушка мне сказала: мне все равно, что тебе рассказывают в школе. Клеопатра была темнокожей». АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, По словам продюсера сериала Джады Пинкетт Смит, возможность рассказать о темнокожей царице предоставляется не так уже часто Ранее продюсер фильма Джада Пинкетт Смит, рассказывая о проекте, заявляла, что хотела рассказать историю Клеопатры, потому что «не так уж часто мы видим или слышим истории о темнокожих царицах». После выхода трейлера и возмущенной реакции на него актриса Адель Джеймс написала у себя в «Твиттере»: «Если вам не нравится подбор актеров, не смотрите сериал», сопроводив запись снимком экрана с пришедшими ей оскорбительными комментариями. Последняя царица династии Птолемеев АВТОР ФОТО,RICHARD MORTEL / WIKIMEDIA Подпись к фото, Прижизненный бюст Клеопатры, относящийся ко времени ее путешествий в Рим, был найден в Италии и сейчас находится в музее в Берлине Клеопатра родилась в египетском городе Александрия в 69 г. до н.э. Она стала последней царицей грекоговорящей династии, основанной полководцем Александра Македонского Птолемеем I. Она сменила на троне своего отца Птолемея XII в 51 г. до н.э и правила до своей смерти в 30 г. до н.э. В последние годы ее правления Египет был завоеван Римом, а сама Клеопатра покончила жизнь самоубийством, чтобы не попасть в плен. Кем была мать Клеопатры, досконально неизвестно: согласно одной теории, она была незаконнорожденной дочерью Птолемея от одной из его наложниц, которая в свою очередь теоретически могла быть как египтянкой, так и темнокожей уроженкой другой части Африки. В феврале на сайте Tudum, связанном с Netflix, сообщалось, что создатели фильма выбрали на роль царицы мулатку Адель Джеймс, чтобы отразить «ведущуюся веками дискуссию о том, к какой расе относилась Клеопатра». В 2020 году возмущение общественности вызвали сообщения о другом фильме про Клеопатру — готовящейся картине с израильской актрисой Галь Гадот, известной по роли «Чудо-женщины» в одноименных фильмах DC Comics. Тогда в соцсетях развязались дебаты о том, подходит ди Гадот на роль египетской царицы, учитывая что цвет ее кожи, по мнению некоторых, слишком светлый. Гадот впоследтвии прокомментировала ситуацию с картиной, в создании которой принимала участие, сказав: «Мы пытались найти македонскую актрису, которая бы подошла на роль. Но ее не оказалось, тогда как я с огромным энтузиазмом отношусь к Клеопатре». «Знаете, любой может снять этот фильм — пожалуйста, снимайте. Мне это очень интересно, и поэтому я свой тоже сниму», — добавила актриса.