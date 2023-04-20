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Росія переходить до стратегічної оборони після провалу «зимового наступу»

Росія переходить до стратегічної оборони після провалу зимового наступу – ГУР

Російські окупанти, проваливши розпіарений «зимовий наступ», переходять до стратегічної оборони в Україні — представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

«Тактичні операції противник може проводити і намагатися реалізувати. Однак, в цілому, росіяни переходять до стратегічної оборони. Розпіарений великий зимовий наступ давно позаду. Чергові задачі провалені.

Немає в росіян сьогодні сид повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року. Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки (навіть застарілої).

Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її Володимир Путін, пославши її у м’ясорубку».

Деталі: На його думку, росіяни можуть проводити окремі операції на півдні України. Водночас «маніакальною ціллю» окупантів лишається Донеччина.

Юсов нагадав, що Сили безпеки та оборони готуються до звільнення української території.

20 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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