ЗМІ країн Північної Європи розкрили секретні операції РФ у водах довкола своїх держав

Російські військові та цивільні «кораблі-привиди» пересуваються в Балтійському і Північному морях та збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку.

Про це свідчить спільне розслідування громадських мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії, повідомляє «Європейська правда».

Діяльність російської розвідки розкрили, коли скандинавські телерадіомовні компанії DK, NRK, SVT і Yle досліджували інформацію про радіотрафік і місцезнаходження російських кораблів довкола своїх держав.

Велика кількість російських військових і цивільних кораблів у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції вивчають дно моря за допомогою спецобладнання та з’ясовують, як пов’язана інфраструктура цих країн.

На думку експертів, метою Росії є отримання інформації, яка б дозволила їй саботувати, серед іншого, розподіл електроенергії Північно-Західної Європи або здійснити диверсії, у тому числі шляхом перерізання кабелів живлення та передачі даних через Атлантику та до решти Європи.

Згідно з розслідуванням, у водах Північної Європи плавають російські «кораблі-привиди». Це судна, які вимкнули свої так звані передавачі AIS і не повідомляють про своє місцезнаходження.

Прикладом є корабель ВМС Росії «Адмірал Володимирський». Офіційно він займається морськими дослідженнями, але, за даними джерел, його також використовують для розвідувальної роботи.