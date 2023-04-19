Війська РФ призупинили масовані ракетні удари: у Повітряних силах назвали причину

Війська РФ призупинили масовані атаки по території України, а стратегічна авіація окупантів наразі розосереджена на різних аеродромах. Ворог перейшов на більш “бюджетний варіант” для атак – керовані авіабомби.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що війська РФ розосередили свої літаки з аеродрому в Енгельсі після вибухів, які там сталися.

“Зрозуміло, що ракети, які вони викинули по нашій інфраструктурі – це весь стратегічний потенціал, весь фактично запас. Нагадаю, приблизно 750 крилатих ракети було знищено, плюс рахуємо ті, що влучили. Тобто маємо понад 850 ракет, які противник застосував по нашій інфраструктурі”, – пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

За словами Ігната, у росіян стан справ такий, що вони почали діставати все наявне озброєння, зокрема й старі боєприпаси. Для завдання ударів по Україні вони почали використовувати керовані авіабомби.