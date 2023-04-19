Україна та Захід мають «нездорову одержимість» контрнаступом. Як щось піде не так, Київ можуть змусити щонайменше віддати Крим, — Пристайко

Україна та її західні партнери занадто покладаються на запланованих контрнаступ ЗСУ. Якщо він виявиться недостатньо успішним, Київ опиниться у невигідній позиції й може бути вимушений сісти за стіл переговорів, де від нього вимагатимуть віддати Крим.

Про це у письмовому інтерв’ю Newsweek заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ.

«Вся важливість контрнаступу, всі надії, які ми на нього покладаємо — це дуже нездорово. Якщо щось піде не так, якщо наш успіх буде недостатнім — а який успіх достатній? — у людей будуть всі ці відмовки. Вони скажуть, що знали, що це станеться, і тепер ми повинні сісти за стіл і про щось домовитися», — заявив він.

На думку Пристайка, росіяни зараз у більш вигідному становищі. Вони захопили значні трофеї, і тому можуть дозволити собі перемовини.

«Переговори означатимуть, що Україні доведеться вдовольнитися «фруктами, що висять нижче». Не треба бути генієм, щоб зрозуміти, чого від нас захочуть: щонайменше — Криму», — вважає дипломат.

Пристайко зазначив, що якби бойові дії зупинилися просто зараз, Росія зберегла би коридор до Криму із окупованих територій на суходолі. Такий варіант Кремль цілком може вважати успіхом.

«Вони зараз в історічному моменті. Вони хотіли цього, і вони це отримали. Очевидно, Кримський міст не може обслуговувати більш ніж два мільйони людей. Очевидно , географічно він (Крим. — Ред.) не має зв’язків з Російською Федерацією. Тож їм потрібна була вода та велика електростанція, яка живила би весь регіон», — пояснив Пристайко.

На його думку, Росія пішла на повномасштабне вторгнення саме через прагнення забезпечити окупований Крим.

«Вони не мали потреби проходити весь шлях аж до Києва. Вони зробили це, бо побачити таку можливість. Але це не було необхідним. … Вся ця східна компанія (на Донбасі. — Ред.) може бути одним великим відволіканням від Криму, суцільним вимаганням. Можливо, росіяни вдовольняться, отримавши лише Крим», — каже він.