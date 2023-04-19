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США застерегли Росію від використання американських ядерних технологій на окупованій ЗАЕС

Окупанти, ЗАЕС
Офіційний Вашингтон надіслав листа російському Росатому із попередженням не чіпати американські ядерні технології, розміщені на окупованій РФ ЗАЕС в Енергодарі

Про це інформує СNN із посиланням лист міністерства енергетики США.

Зазначається, що США мають свої секретні ядерні технології на українській ЗАЕС, тимчасово окупованій росіянами. 17 березня 2023 року Вашингтон надіслав листа російському Росатому із засторогою не чіпати їх.

Продукти, програмне забезпечення і технології належать до експортного контролю США і загроза їх потенційного використання РФ підриває національну безпеку Сполучених Штатів.

«Відповідно до законодавства США, для неуповноважених осіб, включаючи російських громадян та організацій, таких як Росатом та її дочірніх компаній, є незаконним свідомо та навмисно отримувати доступ, володіти, контролювати, експортувати, зберігати, конфіскувати, переглядати, реекспортувати, відправляти, передавати технології або технічні дані», — ідеться у листі, направленому Росатому.

В офіційному Вашингтоні підтвердили інформацію щодо такого попередження.

19 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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