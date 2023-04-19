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РФ втратила 620 військових, 12 бронемашин та 23 безпілотники за добу війни в Україні

дрон Shahed-136
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 183 750 військових, 3665 танків та 2376 безпілотників

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 183 750 (+620) осіб
  • танків – 3665 (+4)
  • бойових броньованих машин – 7110 (+12)
  • артилерійських систем – 2819 (+9)
  • РСЗВ – 538 (+0) од.
  • засобів ППО – 285 (+0)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2376 (+23)
  • крилатих ракет – 911 (+0)
  • кораблів, катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5692 (+16)
  • спеціальної техніки – 330 (+0)

Дані уточнюються.

19 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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