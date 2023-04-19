РФ втратила 620 військових, 12 бронемашин та 23 безпілотники за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 183 750 (+620) осіб
- танків – 3665 (+4)
- бойових броньованих машин – 7110 (+12)
- артилерійських систем – 2819 (+9)
- РСЗВ – 538 (+0) од.
- засобів ППО – 285 (+0)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2376 (+23)
- крилатих ракет – 911 (+0)
- кораблів, катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5692 (+16)
- спеціальної техніки – 330 (+0)
Дані уточнюються.
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