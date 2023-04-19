США застерегли Росію від використання американських ядерних технологій на окупованій ЗАЕС Німеччина повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot » РФ втратила 620 військових, 12 бронемашин та 23 безпілотники за добу війни в Україні Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 183 750 військових, 3665 танків та 2376 безпілотників Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно становлять: особового складу – близько 183 750 (+620) осіб

танків – 3665 (+4)

бойових броньованих машин – 7110 (+12)

артилерійських систем – 2819 (+9)

РСЗВ – 538 (+0) од.

засобів ППО – 285 (+0)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2376 (+23)

крилатих ракет – 911 (+0)

кораблів, катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5692 (+16)

спеціальної техніки – 330 (+0) Дані уточнюються.