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Південна Корея сказала, в якому випадку надасть озброєння Україні

Південна Корея
В офіційному Сеулі зазначили, що надання зброї можливе у випадку, якщо станеться масове вбивство українців, або ситуація, з якою міжнародне товариство не може миритися

Про це інформує Reuters.

Південна Корея уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заговорила про надання зброї Києву. Президент Юн Сук Йоль заявив, що країна вийде за межі гуманітарної підтримки у випадку, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення.

«Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій підтримці», — зазначив лідер.

Ключовий союзник США і великий виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі намагалася уникати протистояння з Росією через її компанії, що продовжують там працювати, і вплив Москви на Північну Корею, незважаючи на зростаючий тиск з боку західних країн щодо поставок зброї.

19 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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