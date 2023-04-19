Південна Корея сказала, в якому випадку надасть озброєння Україні

Про це інформує Reuters.

Південна Корея уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заговорила про надання зброї Києву. Президент Юн Сук Йоль заявив, що країна вийде за межі гуманітарної підтримки у випадку, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення.

«Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій підтримці», — зазначив лідер.

Ключовий союзник США і великий виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі намагалася уникати протистояння з Росією через її компанії, що продовжують там працювати, і вплив Москви на Північну Корею, незважаючи на зростаючий тиск з боку західних країн щодо поставок зброї.