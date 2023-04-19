 
«  
  »

Назвали головну тему наступного «Рамштайну»

Рамштайн-3
Головною темою 11-го засідання у форматі «Рамштайн» стане надання Україні зенітних ракет до систем ППО

Про це пише Financial Times.

За даними джерел видання, головною темою зустрічі союзників України, яка відбудеться на військовій базі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня, стане поповнення запасів боєприпасів для української протиповітряної оборони. Це важливо не лише для захисту від російських атак у тилу, а й для успіху очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Про вичерпання запасів боєприпасів для засобів ППО, особливо радянського виробництва, йшлося й у документах Пентагону, що злили в соцмережі, на початку квітня. FT стверджує, що у Києві неофіційно визнавали, що проблема існує. Зараз це визнають і європейські джерела видання.

«Якщо російські бомбардувальники з некерованими бомбами зможуть підлетіти, то все виглядає похмуро», — сказав один з анонімних співрозмовників.

За словами іншого джерела газети, недавня передача винищувачів МіГ-29 східноєвропейськими країнами також була продиктована прагненням посилити українську ППО.

Військові експерти наголошують, що панування в повітрі є одним із головних чинників успіху при прориві ешелонованої оборони, тому, якщо Україна не забезпечить таку умову, то під загрозу потрапить успіх контрнаступу.

FT нагадує, що в останні роки Росія широко застосовувала авіацію в Сирії, де повстанці не мали ППО. Зокрема, це призвело до масштабних руйнувань в Алеппо. В Україні російські бойові літаки після перших кількох днів повномасштабної війни почали уникати українського повітряного простору та діють поблизу лінії фронту, або, як стратегічні бомбардувальники, на відстані тисячі кілометрів.

19 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  