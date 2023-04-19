Назвали головну тему наступного «Рамштайну»

Про це пише Financial Times.

За даними джерел видання, головною темою зустрічі союзників України, яка відбудеться на військовій базі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня, стане поповнення запасів боєприпасів для української протиповітряної оборони. Це важливо не лише для захисту від російських атак у тилу, а й для успіху очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Про вичерпання запасів боєприпасів для засобів ППО, особливо радянського виробництва, йшлося й у документах Пентагону, що злили в соцмережі, на початку квітня. FT стверджує, що у Києві неофіційно визнавали, що проблема існує. Зараз це визнають і європейські джерела видання.

«Якщо російські бомбардувальники з некерованими бомбами зможуть підлетіти, то все виглядає похмуро», — сказав один з анонімних співрозмовників.

За словами іншого джерела газети, недавня передача винищувачів МіГ-29 східноєвропейськими країнами також була продиктована прагненням посилити українську ППО.

Військові експерти наголошують, що панування в повітрі є одним із головних чинників успіху при прориві ешелонованої оборони, тому, якщо Україна не забезпечить таку умову, то під загрозу потрапить успіх контрнаступу.

FT нагадує, що в останні роки Росія широко застосовувала авіацію в Сирії, де повстанці не мали ППО. Зокрема, це призвело до масштабних руйнувань в Алеппо. В Україні російські бойові літаки після перших кількох днів повномасштабної війни почали уникати українського повітряного простору та діють поблизу лінії фронту, або, як стратегічні бомбардувальники, на відстані тисячі кілометрів.