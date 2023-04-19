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Маск заявив, що створений ним штучний інтелект з меншою імовірністю захоче «знищити людство»

Ілон Маск
Бізнесмен Ілон Маск заявив, що штучний інтелект, який він планує створити, намагатиметься «зрозуміти природу Всесвіту» та з меншою імовірністю захоче «знищити людство»

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Ілон Маск неодноразово заявляв про потенційну небезпеку від штучного інтелекту, тож він вирішив створити власну альтернативу чат-боту ChatGPT, який матиме назву TruthGPT.

Маск наголосив, що його розробка буде «максимально шукаючим правду ШІ, який намагатиметься зрозуміти природу Всесвіту». Бізнесмен вважає, що штучний інтелект, який хоче зрозуміти людство, з меншою ймовірністю знищить його.

Видання нагадує, що раніше Маск назвав штучний інтелект «більш небезпечним», ніж автомобілі чи ракети, і підкреслив, що він може знищити людство.

19 апреля, 2023 | Category: Наука, Новости, США

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