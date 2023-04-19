Кремль застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні

Росія оприлюднила секретну зброю для ураження супутника SpaceX Starlink в Україні

Росія намагається перекрити доступ українських військ до інтернету через супутниковий зв’язок Starlink.

The Washington Post із посиланням на секретну доповідь американської розвідки

За даними, що є в розпорядженні видання, Москва місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби «Тобол», намагаючись порушити передачу даних Starlink в Україні.

Згідно з висновками зазначається, що програма, «нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути застосована для атаки на супутники, які використовують його супротивники».

Компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася від коментарів. Минулої весни Маск коротко прокоментував спроби Кремля атакувати цю технологію, зазначивши, що, хоча Starlink продемонстрував свою стійкість до таких спроб «глушіння і злому», росіяни, схоже, активізують свої зусилля.

Костянтин Жура, речник Міністерства оборони України, заявив, що офіційні особи в Києві знають про зусилля Росії і «вживають заходів для їх нейтралізації». Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.