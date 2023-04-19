Колишній директор ЦРУ назвав головну помилку російської армії

Російські загарбники дуже недооцінили потужність Збройних сил України, натомість переоцінили власні сили. Але найбільша помилка росіян у тому, що їхня телекомунікаційна система є одноканальною, і її можна легко знайти.

Про це заявив колишній директор ЦРУ, генерал армії США у відставці Девід Петреус в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Вони (росіяни- ред.) повністю недооцінили українські сили і повністю переоцінили російські сили. І вони не змогли нав’язати свою лінію ведення військової кампанії і підготувати сили для проведення цієї кампанії. Крім того, у них не було сучасних телекомунікаційних систем. Тому генерали продовжували гинути», – заявив Петреус.

Американський генерал також зазначає, що російським бійцям бракує професіоналізму і тренувань. «Вони не тренували свої війська, ми завжди знали, що їм бракує професійного сержантського складу, який є основою наших сил на Заході. Було дуже багато помилок, які вони продемонстрували, деякі з них були очікуваними, інші були несподіваними. Наприклад, той факт, що їхня телекомунікаційна система є одноканальною, і ви можете легко її знайти. Вона не зашифрована. Вона також високочастотна – це означає, що вона поширюється дуже широко, будь-хто може вловити її за допомогою поліцейського сканера, на відміну від нашої системи, яка використовує частотну модуляцію (FM)», – сказав Петреус.

Генерал наголосив, що те, що ці системи не зашифровані, «дійсно вражає, враховуючи, скільки росіяни інвестували в модернізацію своїх збройних сил».