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Індія обігнала Китай за кількістю населення

Індія обігнала Китай за кількістю населення – ООН

Індія стала найбільш густонаселеною країною світу, обігнавши Китай майже на 3 мільйони осіб: її населення – 1 428,6 мільйона або понад 1,4 мільярда людей — дані Організації Об’єднаних Націй, «Reuters» і «Bloomberg«

«Reuters» повідомив, що Індія на шляху до того, щоб стати найбільш густонаселеною країною світу, обігнавши Китай в середині цього року. «Bloomberg» повідомив, що Індія вже випередила Китай.

Згідно з демографічними даними «Доповіді про стан народонаселення світу, 2023 рік» Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA), населення Індії становить 1,4286 мільярда осіб проти 1,4257 мільярда осіб у Китаї.

Сполучені Штати Америки посідають далеке третє місце з населенням 340 мільйонів.

Дані відображають інформацію, доступну станом на лютий 2023 року, йдеться у звіті.

Останній перепис населення в Індії проводився у 2011 році, а наступний, що планувався на 2021 рік, затримується через пандемію.

19 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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