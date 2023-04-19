Індія обігнала Китай за кількістю населення

«Reuters» повідомив, що Індія на шляху до того, щоб стати найбільш густонаселеною країною світу, обігнавши Китай в середині цього року. «Bloomberg» повідомив, що Індія вже випередила Китай.

Згідно з демографічними даними «Доповіді про стан народонаселення світу, 2023 рік» Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA), населення Індії становить 1,4286 мільярда осіб проти 1,4257 мільярда осіб у Китаї.

Сполучені Штати Америки посідають далеке третє місце з населенням 340 мільйонів.

Дані відображають інформацію, доступну станом на лютий 2023 року, йдеться у звіті.

Останній перепис населення в Індії проводився у 2011 році, а наступний, що планувався на 2021 рік, затримується через пандемію.