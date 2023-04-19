Генерал Сергей Голубцов прокомментировал поставки боевых самолетов Украине

Сергей Голубцов, один из руководителей украинских ВВС, заявил в четверг, что Украина нуждается в истребителях F-16, которые, по его словам, «в четыре-пять раз» превосходят самолеты советской эпохи, используемые военными страны в настоящее время.

Напомним, что входящие в состав НАТО Польша и Словакия недавно начали передавать Украине истребители МиГ-29. США пока не дали согласия на отправку истребителей F-16 в Украину. Американские официальные лица оценивают сроки, необходимые для обучения пилотов и поставки истребителей, в 18 месяцев.

«F-16 – это истребитель, который является многоцелевым самолетом, способным выполнять весь спектр задач в воздухе. МиГ-29, к сожалению, является (самолетом) прошлого века», – сказал Голубцов, выступая по украинскому телевидению.

Напомним, что в среду, в ходе визита в Варшаву, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, Польша будет играть ведущую роль в формировании «коалиции» западных держав, поставляющих Украине военные самолеты. В начале этого года Варшава помогла Киеву обеспечить поддержку в вопросе о поставках танков.

Во время визита Зеленского Польша обещала предоставить Украине еще 10 самолетов МиГ-29 в дополнение к четырем уже предоставленным.

Голубцов рассказал, что два украинских пилота прошли в США испытания, в ходе которых оценивались их навыки. По его словам, испытания были пройдены успешно, что может привести к «значительному сокращению» времени подготовки украинских летчиков.

Голос Америки