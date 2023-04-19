Дефіцит ракетних двигунів у США стримує виробництво ракет до HIMARS для України

Проблеми в ланцюгах постачання перешкоджають зусиллям американських виробників зброї виробляти більше озброєнь для України і поповнювати запаси для США та їхніх союзників, зокрема це стосується ракет GMLRS і установок HIMARS — американське видання «The Wall Street Journal»

Великі американські виробники озброєнь нарощують виробництво довше, ніж очікувалося, незважаючи на мільярди доларів підтримки з боку Пентагону.

Оборонні компанії планують виконати контракти, купуючи обладнання за кордоном для виробництва більш затребуваних артилерійських снарядів.

Компанія Lockheed Martin Corp. 18 квітня заявила, що продажі її ракет великої дальності, відомих як керована система залпового вогню або GMLRS, впали в останньому кварталі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. США відправили сотні таких ракет в Україну, яка захищає свою територію від Росії.