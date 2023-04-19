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Боррель: якщо Китай не допоможе зупинити Путіна, то не зможе нормально розвивати відносини з ЄС

Жозеп Боррель
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що відносини між Китаєм та ЄС не зможуть розвиватися нормально, якщо КНР не допоможе зупинити Путіна

Про це він сказав на слуханнях в Європарламенті щодо стратегії відносин між ЄС і Китаєм, пише «Українська правда».

«Наші відносини з Китаєм не можуть розвиватися нормально, якщо Китай не використає свій вплив на Росію, щоб змусити її вивести війська з України та припинити війну», – сказав дипломат.

Боррель також наголосив, що «будь-який нейтралітет, який не робить різниці між агресором і атакованим, означає стати на бік агресора».

Він підкреслив, що не можна допустити нову холодну війну між Заходом і Далеким Сходом і наголосив на координації спільних дій.

«У таких складних відносинах, як ті, що ми маємо з Китаєм, неминуче існують різні точки зору, оскільки інтереси держав-членів відрізняються, але якщо ми хочемо побудувати узгоджену стратегію ЄС щодо Китаю, необхідно, щоб кожен діяв відповідно до договорів, виконуючи свої ролі та обов’язки», – каже Боррель.

19 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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