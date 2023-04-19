Про це вона сказала в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Сьогодні, 18 квітня, стартувала чергова програма від ООН. Від підрозділу ООН, який займається питаннями міграції та переселенців. Кожна фізична особа, яка постраждала від воєнних дій від 24 лютого 2022 р. та проживає у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях може претендувати й отримати допомогу в розмірі 6600 грн. Йдеться про виплати у три місяці, по 2200 грн щомісяця. Може подаватися уся родина», — пояснила Васильченко.

Нардепка також додала, що є критерії щодо отримання допомоги від ООН.

«Є певні критерії, яким потрібно відповідати: якщо раніше люди не отримували допомогу від міжнародних організацій: ВПО від 24 лютого 2022 року; розмір доходу на одного члена сім’ї має не перевищувати 5400 грн; люди з інвалідністю; родини, які мають лише одного з батьків з одним або більше дітьми молодше 18 років, або з людьми похилого віку. І ряд інших критеріїв, з якими можна ознайомитися детальніше», — підкреслила Васильченко.