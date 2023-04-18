У Силах оборони констатували ознаки підготовки окупантів до втечі з лівобережжя Херсонщини

Російські загарбники готуються до чергового “жесту доброї волі” на лівому березі Херсонської області. Вони облаштовують оборонні рубежі, мінуючи все узбережжя. Також вже запаслися цивільним одягом та спакували майно, що намародерили на півдні.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, Сили оборони спостерігають в окупантів активну оборонну діяльність на лівому березі. “Вони дійсно зайняті інженерним облаштуванням рубежів – і першого, і другого, і третього, і намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно-небезпечними”, – розповіла вона.

Як додала Гуменюк, майже все узбережжя намагаються вкрити замінованими площами.

“Це, як вже кажуть херсонці на правому березі, народна прикмета – вони точно готуються до чергового жесту. Тому що вони спакували намародерене майно, повідправляли, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії, це однозначно свідчить про те, що вони готуються”, – додала вона.