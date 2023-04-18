США звинуватили Китай у створенні в Нью-Йорку «поліції» для переслідування китайських дисидентів

Про це пише ABC News.

Зазначається, що це перший подібний випадок в історії США. Фейковий відділок розташували у Чайнатауні, що в Мангеттені, він працював для провінційного відділення Міністерства громадської безпеки КНР.

Прокуратура заявила, що ці злочинці брали участь у низці незаконних дій на території США, зокрема у контрпротестах і переслідуваннях китайських дисидентів.

«Просто обурливо, що Міністерство громадської безпеки Китаю вважає, що їм може зійти з рук створення секретної, нелегальної поліцейської ділянки на території США, щоб експортувати репресії та підірвати наше верховенство права. Цей випадок служить потужним нагадуванням про те, що Китайська Народна Республіка не зупиниться ні перед чим, щоб підкорити людей своїй волі та заглушити повідомлення, які вони не хочуть, щоб хтось почув», — сказав в.о помічника директора відділу контррозвідки Курт Ронноу.

Якщо злочинців визнають агентами КНР, то їм загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.