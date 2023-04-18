Росія нарощує виробництво дронів типу «Ланцет»

Російська Федерація нарощує виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це заявив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

«Крім «шахедів», знаємо, що противник використовує «ланцети». Є певна протидія цим «ланцетам», їх збивають і роблять пастки для цих БПЛА. Вони ними часто намагаються влучати по наших об’єктах протиповітряної оборони, маю на увазі по радіолокаційних станціях, пускових установках. Небезпека все ж є. Тому нам проти дронів теж потрібно нарощувати прикриття нашого ППО, нашої броньованої техніки», – наголосив Ігнат.

За його даними, впродовж останніх місяців «ланцетів» стало більше, що може свідчити про те, що РФ відпрацювала виробництво. Джерело: https://censor.net/ua/n3412583