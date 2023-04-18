Председательство России привело к сумбуру в Совете Безопасности ООН

Сначала Россия предоставила трибуну ООН уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которую, вместе с президентом Владимиром Путиным, обвиняют в военных преступлениях, из-за чего послы США и некоторых других стран покинули зал.

Затем Москва обрушилась с критикой на Запад, заявив, что, вооружая Украину, он нарушает международное законодательство, что вызвало ответную отповедь о праве Украины на самооборону.

Нынешнее председательство России в Совете Безопасности уже стало самым спорным на памяти поколения, а ведь прошла лишь половина его срока.

Больше шума ожидается позднее в этом месяце, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит основное мероприятие председательства – открытое заседание Совета Безопасности, посвященное защите принципов Устава ООН.

Многие обвиняют Россию в том, что, вторгнувшись в Украину, она сама нарушила Устав ООН и попрала его основополагающие принципы уважения суверенитета и территориальной целостности.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвали председательство России апрельской шуткой.

Американский дипломат пообещала «использовать любую возможность, чтобы противостоять использованию [председательского] кресла для распространения дезинформации, для мобилизации поддержки своих усилий».

В начале председательства Россия организовала брифинг Львовой-Беловой, которую вместе с Путиным хочет арестовать Международный уголовный суд по обвинениям в военных преступлениях.

Американский политический советник Нгойи Нгойи назвал возмутительным тот факт, что российской уполномоченной по правам ребенка дали возможность выступить. По его словам, украинские дети в возрасте от 4 месяцев до 17 лет были переведены в 40 учреждений в России и или в оккупированных регионах Украины. Он сказал, что по крайней мере два из этих центров координируют усыновление детей россиянами, что Россия отрицает.

«Если Россия не пытается скрыть систематическую программу насильственного приема украинских детей в российское гражданство, то она должна предоставить полноценный доступ гуманитарным организациям», – заявил Нгойи.

Заместитель советника Франции по правам человека Тибольт Самсон назвал брифинг «новым циничным упражнением в дезинформации», обвинив Львову-Белову в распространении «пропаганды» и «ложного описания ситуации».

«Ложь, повторяемая до хрипоты, остается ложью», – сказал Самсон.

Второе важное мероприятие, организованное Россией, касалось экспорта оружия и военной техники.

И вновь западные послы бойкотировали заседание, в результате чего места в зале Совета Безопасности были заняты заместителями и дипломатами более низкого звена.

Заместитель политического координатора Франции Александр Ольмедо заявил Совету, что имеются документальные подтверждения того, что Россия использует боевые беспилотники из Ирана и закупает ракеты и боеприпасы в Северной Корее.

Заместитель посла США Роберт Вуд заявил, что Россия начала свое председательство «с попыток оправдать похищение украинских детей» и перешла к «попыткам представить себя ответственным игроком в области контроля над вооружениями, пытаясь затенить реальность, которая состоит в том, что она совершила неоправданное вооруженное вторжение на территорию соседней страны».

«Самым эффективным и очевидным путем к миру и сокращению риска незаконных утечек оружия было бы прекращение Россией войны, которую она начала, и вывод ее сил со всей суверенной территории Украины, – заявил Вуд. – Мы вновь призываем Россию сделать это и сделать сейчас».