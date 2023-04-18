Палата представителей осудила Россию в связи с инцидентом с американским беспилотником

Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой выражается осуждение России в связи с инцидентом с упавшим в Черное море американским беспилотником MQ-9.

Текст резолюции был принят 410 конгрессменами. Никто не голосовал против.

Документ подтверждает, что Соединенные Штаты «не будут воздерживаться от использования американских беспилотников» в международном воздушном пространстве в регионе Черного моря «из-за безрассудного поведения России».

В нем также содерживается осуждение действий вооруженных сил России.

«Россия продолжает действовать на международной арене безответственным и опасным образом», — заявил конгрессмен Брэндом Уильямс, который выступил спонсором документа.

Однако резолюция не носит обязывающий к исполнению характер.

Нижняя палата конгресса провела голосование по этому вопросу чуть более чем через месяц после того, как официальные лица подтвердили, что российский истребитель перехватил беспилотник ВВС США в международном воздушном пространстве над Черным морем.

В результате перехвата беспилотник упал в воду.