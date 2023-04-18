Матеуш Моравецкий: «Поражение в Украине может стать началом конца золотого века Запада»

С самого начала войны Польша стала одним из самых жестких критиков режима Путина. Страна демонстрирует лидерство в предоставлении военной, логистической и гуманитарной поддержки Украине и активно выступает за усилия по содействию восстановлению Украины и ее европейской интеграции. В ответ на новые геополитические реалии Польша вновь взяла курс на укрепление своего военного потенциала и своей роли в трансатлантическом альянсе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время официального визита в США посетил Атлантический совет, где поделился мнением о перспективах войны России и Украины, а также важности геополитического партнерства в поддержке Украины в этом конфликте.

Польский премьер подчеркнул, что Москва представляет себе эту войну как конфликт не с Украиной, а с Западом. В связи с этим, по мнению Моравецкого, поддержка Украины среди стран Европы «недостаточна» и «должна значительно усилиться». Он подчеркнул, что все страны, которые Путин называет «коллективным Западом», хотят победы Украины в войне, «но не все в одинаковой степени». Польша и Соединенные Штаты четко обозначили свою решимость в поддержке Украины, уверен польский премьер, однако не все союзники готовы к такой поддержке «на равных основаниях».

«Что касается исхода войны в Украине, демократические страны делятся, по крайней мере, на три лагеря: англоязычные страны, страны Центральной и Восточной Европы, за исключением Венгрии, и третий лагерь — остальная Западная Европа, в частности, Германия и Франция.» По мнению польского премьера, некоторые европейские страны сделали стратегическую ошибку, установив тесное экономическое партнерство с Россией и «теперь их позиция по войне в Украине отличается от позиции США и Польши».

Матеуш Моравецкий полагает, что макроэкономическая и бизнес-модель этих стран базировалась на пяти основных столпах или предположениях: дешевая российская нефть, низкая стоимость капитала, доступная рабочая сила из стран Восточной Европы, бесплатные гарантии безопасности от США, а также высокие доходы от продаж продукции Китаю. «Теперь эти столпы разрушились и больше не существуют» и поэтому эти страны «призывают к быстрому перемирию в Украине, почти любой ценой», чтобы восстановить существовавший статус-кво, отмечает польский премьер.

«Возможно не все, но многие политики в Западной Европе настаивают на необходимости перемирия в Украине любой ценой, как можно быстрее, так как хотят продолжения выгодной торговли с Китаем. Именно поэтому ответ на позицию Китая по Украине среди политиков Западной Европы чрезвычайно мягкий», отмечает Моравецкий, одновременно недоумевая, как можно говорить о «стратегической независимости», если «Западная Европа не учится на своих же ошибках, которые она сделала, попав в зависимость от российской нефти и газа».

Польский политик считает, что основная цель России – разрушить Украину, чтобы она не стала основой для усиления влияния Запада. По мнению Моравецкого, большая часть российского общества все еще поддерживает Путина «как в Германии поддерживали Гитлера в 30-е годы». По его мнению, не стоит рассчитывать на изменение общественного мнения в России, «в то время как Путин однозначно рассчитывает на изменение общественного мнения на Западе».

Лишить Запад влияния, по мнению Моравецкого, также хочет и Китай, и в этом позиции этих двух стран сходятся. «Я очень обеспокоен поддержкой, которую председатель Си Цзиньпин оказывает Путину и надеюсь, что Пекин не пересечет красную линию, поставляя оружие в Россию. Китай, конечно, конкурирует с Западом и свободным миром, поэтому предпримет разные усилия в этом направлении, но, надеюсь, не будет поддерживать Россию хотя бы в военном отношении».

Матеуш Моравецкий также высказал опасения, что западное общество начинает «уставать» от войны и отвлекаться на другие проблемы. По мнению польского премьера, эта тенденция очень опасна, так как может дать России возможность переломить ход событий. «Если мы потеряем Украину, мы потеряем мир на десятилетия. Поражение в Украине может стать началом конца золотого века Запада», — предостерег польский политик.

Он подчеркнул, что пандемия и агрессия России против Украины должны заставить западные страны «проснуться».

Моравецкий уверен, что своим ожесточенным и эффективным сопротивлением российской агрессии Украина доказала свое стремление принадлежать к свободному миру. «Они защищают наши ценности: свободу, суверенитет, солидарность – все это европейские и американские ценности. Я думаю, что Киеву нужно предложить очень четкий путь в НАТО, включая гарантии безопасности, и Вильнюсский саммит — лучшее место для этого. Я все еще надеюсь, что это произойдет, но это будет нелегко.»

«Запад еще не сказал свое последнее слово. Мы должны восстановить миропорядок, НАТО и обеспечить мир, и Восточная и Центральная Европа могут сыграть решающую роль в защите нашей свободы», резюмировал польский премьер.