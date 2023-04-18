Кег системы для пива: что известно

Пивные кеги пользуются большой популярностью. Интернет-магазин My-Beer https://my-beer.com.ua/ru/keg-systemy/ предлагает огромный выбор вариантов, зависимо от выделенного бюджета и того, где изделие будет использоваться — в домашнем или же профессиональном производстве. Ранее для транспортировки напитка использовались обычные деревянные бочки, но доказано, что в них деформируется запах и вкус пива, к тому же такая тара не подходит для преодоления больших расстояний.

Виды пивных кег

Они бывают полностью металлическими, с полиуретановым покрытием и пластиковыми. Все три вида считаются на нашем рынке популярными, но стоит отметить, что наиболее прочные и долговечные – это кеги из нержавеющей стали. Они служат до тридцати лет, встречаются разного диаметра, размера. Изделия могут быть узкими и высокими. Гарантирована герметичность, но самое главное – металл никаким образом не влияет на вкус и запах пивного напитка, а значит качество за время транспортировки никак не изменится.

Что нужно знать про ПЭТ-кеги?

Это одноразовая тара. Она не считается оборотной, как на рынке, так и в домашнем применении. Это значит, что если металлическую модель можно еще вымыть, продезинфицировать и дальше использовать годами, то ПЭТ применяют всего один раз. Это пластиковые кеги. Их ключевая особенность заключается в минимальном весе, дешевой себестоимости. Доказано, что благодаря применению именно такой тары можно очень хорошо экономить на логистике.

Чаще всего ПЭТ-кеги выбирают в пиковые сезоны, когда пиво покупают регулярно, в больших количествах и производителям или поставщикам не хватает металлической тары, или не очень выгодно возвращать ее назад, когда напиток уже продадут. Поэтому необходимо понимать, как долго пиво будет храниться в емкости и исходя из этого делать выбор.