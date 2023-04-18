Египет отказался поставлять Путину ракеты и решил вооружать Украину

Египетские власти приняли решение отказать Кремлю в просьбе о вооружениях, которую рассматривали в начале года, сообщает The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.

Как отмечает издание, вместо помощи России президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал начать поставки артиллерийских снарядов армии Украины.

Решение было принято в марте после переговоров с чиновниками США, свидетельствуют документы, на которые ссылается WaPo.

Несмотря на давнюю историю дипломатического партнерства с Россией и крупные закупки российских вооружений и зерна, Египет зависим от американской военной помощи, объем которой превышает $1 млрд в год.

В рамках «сделки» с администрацией Байдена ас-Сиси согласился продать США для поставки ВСУ снаряды калибра 152 и 155 мм. Взамен Египет надеется получить современные американские вооружения, свидетельствуют документы из утечки.

Потеряв в Украине 10 тысяч единиц тяжелой техники и исчерпав запасы высокоточных ракет, Кремль отчаянно ищет вооружения по всему миру, обращаясь за помощью к немногочисленным союзникам из числа стран-изгоев. Договорившись о дронах с Ираном, Россия вела переговоры о поставках северокорейской артиллерии, которые, впрочем, успехом не увенчались.

В Египте российские власти рассчитывали приобрести не менее 15 тысяч ракет и, согласно обнародованной ранее утечке, могли рассчитывать на количество почти втрое больше желаемого — 40 тысяч единиц.

В переписке египетских чиновников, попавшей в утекшие документы, говорилось что Россия «готова купить что угодно». В ответ сенатор и член комитета Сената по международным отношениям и финансированию Крис Мерфи пригрозил «пересмотреть» отношения с Каиром, тогда как государственные индийские СМИ назвали информацию фейком, не имеющим ничего общего с действительностью.

Египет остается «близким партнером» США, заявил WaPo высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена. «Мы регулярно контактируем с [египетским] руководством по региональным и глобальным вопросам», — сказал он.