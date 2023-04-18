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Чоловічу збірну РФ із баскетболу не допустили до кваліфікації на Олімпіаду-2024

баскетбол
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) не допустила збірну Росії з баскетболу до кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі

Рішення ухвалене на засіданні Виконавчого комітету організації 18 квітня.

Виконком ФІБА у вівторок затвердив список учасників в кваліфікаційному олімпійському турнірі. Загалом учасниками цього змагання стануть 28 команд. 16 з них – збірні, що не подолали другий раунд кваліфікації на чемпіонаті світу з баскетболу 2023 року. Решта учасників визначається за рейтингом збірних ФІБА серед команд, що не пройшли до другого раунду кваліфікації ЧС-2023.

Останнього учасника кваліфікаційного турніру на Олімпіаду-2024 Виконком ФІБА визначив після того, як було прийнято рішення щодо російських та білоруських баскетболістів.

«Відповідно до рекомендацій МОК щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, опублікованих 28 березня, Виконавчий комітет ФІБА прийняв рішення не допустити реєстрацію чоловічої збірної Росії в олімпійських відбіркових турнірах ФІБА 2023 року», — йдеться у заяві ФІБА.

Таким чином, замість Росії, яка мала взяти участь у кваліфікації, зіграє команда Болгарії.

18 апреля, 2023 | Category: Новости, Россия

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