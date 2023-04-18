Бої за Бахмут перемістилися в центр міста

Про це інформує ДПСУ.

«Бої за Бахмут перемістилися в центральну частину міста. Подекуди окупантів та українських захисників розділяють лічені метри», — ідеться у повідомленні прикордонників.

За даними бійців, жодних ознак снарядного голоду, про який раніше заявляли в ПВК Вагнер, тут не помічено. Натомість відзначають зміни серед особового складу ворога.

Прикордонники також розповіли, як змінилася тактика ворога на Бахмутському напрямку.

«Заходить група — 5, до 10 людей. Розвідують ситуацію, ведуть по тобі вогонь з тією метою, щоб ти відкрив по ним вогонь у відповідь, щоб вони виявили твою вогневу точку. Дуже багато дронів — вони три дні можуть підкрадатися, вести вогонь, хаотично, щоб спровокувати тебе на відповідь», — розповіли у ДПСУ.