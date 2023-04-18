У Судані внаслідок сутичок загинули 185 людей, 1800 зазнали поранень Матеуш Моравецкий: «Поражение в Украине может стать началом конца золотого века Запада» » Близько 470 солдатів, 11 бронемашин і 6 безпілотників втратила РФ за добу війни Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 183 130 військових, 3661 танк та 2353 безпілотники Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно становлять: особового складу – близько 183 130 (+470) осіб

танків – 3661 (+1)

бойових броньованих машин – 7098 (+11)

артилерійських систем – 2810 (+6)

РСЗВ – 538 (+0) од.

засобів ППО – 285 (+0)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6)

крилатих ракет – 911 (+0)

кораблів, катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4)

спеціальної техніки – 330 (+2) Остаточні дані уточнюються. Протягом 17 квітня ворожі війська намагалися наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а на Запорізькому та Херсонському — вели оборону. ЗСУ вдалося відбити понад 70 атак.