 
«  
  »

Близько 470 солдатів, 11 бронемашин і 6 безпілотників втратила РФ за добу війни

Втрати РФ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 183 130 військових, 3661 танк та 2353 безпілотники

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 183 130 (+470)  осіб
  • танків – 3661 (+1)
  • бойових броньованих машин – 7098 (+11)
  • артилерійських систем – 2810 (+6)
  • РСЗВ – 538 (+0) од.
  • засобів ППО – 285 (+0)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6)
  • крилатих ракет – 911 (+0)
  • кораблів, катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4)
  • спеціальної техніки – 330 (+2)

Остаточні дані уточнюються.

Протягом 17 квітня ворожі війська намагалися наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а на Запорізькому та Херсонському — вели оборону. ЗСУ вдалося відбити понад 70 атак.

18 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  