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Блінкен обговорив підтримку України з главами МЗС Франції і Німеччини на полях G7

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів двосторонні зустрічі з французькою та німецькою колегами на полях зустрічі G7.

Про це повідомили у Держдепі, пише «Європейська правда».

З главою МЗС Франції Катрін Колонна обговорили спільні занепокоєння щодо Китаю та стабільності у Тихоокеанському регіоні, а також підкреслили готовність продовжувати підтримку України, що чинить опір російській агресії.

На зустрічі з Анналеною Бербок Блінкен подякував за внесок у підтримку України, який робить Німеччина. Також говорили про Китай і співпрацю США та Німеччини у таких питаннях, як продовольча, енергетична безпека та протидія змінам клімату.

18 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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