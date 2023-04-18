Матеуш Моравецкий: «Поражение в Украине может стать началом конца золотого века Запада» Чехія поки не планує забороняти імпорт української агропродукції » Блінкен обговорив підтримку України з главами МЗС Франції і Німеччини на полях G7 Держсекретар США Ентоні Блінкен провів двосторонні зустрічі з французькою та німецькою колегами на полях зустрічі G7. Про це повідомили у Держдепі, пише «Європейська правда». З главою МЗС Франції Катрін Колонна обговорили спільні занепокоєння щодо Китаю та стабільності у Тихоокеанському регіоні, а також підкреслили готовність продовжувати підтримку України, що чинить опір російській агресії. На зустрічі з Анналеною Бербок Блінкен подякував за внесок у підтримку України, який робить Німеччина. Також говорили про Китай і співпрацю США та Німеччини у таких питаннях, як продовольча, енергетична безпека та протидія змінам клімату.