В Україні задокументували понад 80 тис. воєнних злочинів російської армії

Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Від 24 лютого 2022 року до 17 квітня 2023 року в Україні зареєстровано:
- 80 840 воєнних злочинів РФ,
- 17 040 злочинів проти національної безпеки нашої країни.
Зокрема 78 412 ідентифікують, як порушення законів і звичаїв війни, 69 — планування, підготовка, або розв’язання та ведення агресивної війни.
Серед злочинів проти національної безпеки 8242 визначили, як посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, 2248 — держзрада, 5005 колабораційна діяльність.
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