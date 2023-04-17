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В Україні задокументували понад 80 тис. воєнних злочинів російської армії

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Від 24 лютого 2022 року до 17 квітня 2023 року в Україні зареєстровано:

  • 80 840 воєнних злочинів РФ,
  • 17 040 злочинів проти національної безпеки нашої країни.

Зокрема 78 412 ідентифікують, як порушення законів і звичаїв війни, 69 — планування, підготовка, або розв’язання та ведення агресивної війни.

Серед злочинів проти національної безпеки 8242 визначили, як посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, 2248 — держзрада, 5005 колабораційна діяльність.

17 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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