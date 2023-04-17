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Українцям-інвалідам підвищать пенсію до 13 тисяч гривень: кому збільшили виплати

Особам, що брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС підвищили пенсію. Сума залежить від групи інвалідності.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

З 1 березня 2023 року відповідний перерахунок проведено виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за 2022 рік — 13 376,21 грн.

Таким чином, з 1 березня 2023 року мінімальний розмір пенсійної виплати людям з інвалідністю, які ліквідували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, виплати не можуть бути нижчими:

■ для осіб з інвалідністю 1 групи — 13 376,21 грн (до 01.03.2023 — 12 993,56 грн);

■ для осіб з інвалідністю 2 групи — 10 700,97 грн (до 01.03.2023 — 10 394,85 грн);

■ для осіб з інвалідністю 3 групи — 8 025,73 грн (до 01.03.2023 — 7 796,14 грн).

Такі розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, згідно з якого закону було призначено пенсію.

17 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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