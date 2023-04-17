У Польщі пройдуть військові навчання Anakonda-23 за участю 13 тисяч солдатів НАТО

У понеділок, 17 квітня, у Польщі розпочинається підготовка до одних з найбільших військових навчань Anakonda-23.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише «Європейська правда«.

За його словами, в навчаннях візьмуть участь майже 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил Польщі та країн-членів НАТО і партнерів Альянсу.

«На сході і півночі Польщі розпочалась підготовка і передислокація військ до активної частини Anakonda-23 – дев’ятих найбільших циклічних навчань за участю майже тринадцяти тисяч військовослужбовців польської армії, а також армій країн-членів і партнерів Альянсу», – написав Блащак.

Навчання Anakonda є найбільшими навчаннями Збройних сил Польщі, в ході яких перевіряють здатність ключових командних органів польської армії співпрацювати з системою та вибраними елементами командних структур НАТО.

Метою навчань є інтеграція національних командних структур і військ союзників у рамках досягнення спроможності проводити стратегічну оборонну операцію в умовах звичайних і гібридних загроз.