Топ-3 самых ожидаемых сериалов, премьера которых состоится уже в апреле

Апрель — это отличное время для того, чтобы погрузиться в мир кино и насладиться премьерами. На этот раз стоит обратить внимание на три самых ожидаемых сериала, которые непременно понравятся любителям кинематографа. По информации Мета.ua , в списке есть произведения разных жанров, так что каждый найдет для себя что-то интересное. Ждать премьеры уже не долго, поэтому можно начинать составлять список и приглашать друзей на просмотр.

Барри (Barry)

Сезон: 4

Дата премьеры: 16 апреля

Сервис: HBO Max

Недолго осталось ждать до премьеры последнего, четвертого сезона сериала «Барри», который выйдет на экраны 16 апреля. Сюжет сериала рассказывает о бывшем наемном убийце, который стремится начать новую жизнь в качестве актера. Однако, несмотря на все его попытки, прошлое настигает его, и он продолжает быть втянутым в преступный мир. В трейлере можно увидеть, какие трудности ожидают главного героя на этот раз.

Удивительная миссис Майзел (The Marvelous Mrs. Maisel)

Сезон: 5

Дата премьеры: 16 апреля

Сервис: HBO

Сериал «Удивительная миссис Майзел» был запущен в марте 2017 года и получил 20 наград «Эмми» и три «Золотых глобуса». Новый сезон, который выйдет на HBO 16 апреля, станет заключительным для этого шоу. Сюжет сериала описывает жизнь домохозяйки 1950-х годов, оставшейся без мужа, но нашедшей в себе необычный талант стендап-комика.

Дипломат (The Diplomat)

Сезон: 1

Дата премьеры: 20 апреля

Сервис: Netflix

История сериала «Дипломат» рассказывает о назначении нового посла США в Великобритании, Кейт Вайлер, которая сталкивается с международным кризисом и должна создать стратегические альянсы в Лондоне, справиться с большим количеством внимания и вызовов. Однако, помимо этого, Кейт приходится бороться за сохранение своего брака с коллегой-дипломатом Хелом Вайлером. Сериал будет доступен на сервисе Netflix, а первый сезон выйдет 20 апреля.

В апреле 2023 года нас ожидают несколько сериалов, которые обещают стать самыми захватывающими шоу этого сезона. «Барри» собирается завершить свой путь в четвертом сезоне, «Удивительная миссис Майзел» продолжит поражать своим непревзойденным стилем, а «Дипломат» обещает стать захватывающим новым добавлением к богатой коллекции сериалов Netflix. Не теряйте времени и готовьтесь к нескольким вечерам, наполненным эмоциональными переживаниями и увлекательными приключениями вместе с этими ожидаемыми шоу.