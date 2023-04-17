США почтили память жертв Холокоста

В преддверии Дня памяти жертв Холокоста (Йом а-Шоа) госсекретарь Энтони Блинкен почтил память шести миллионов уничтоженных нацистами евреев и миллионов других жертв нацизма, в том числе рома, представителей ЛГБТКИ+, славян и людей с ограниченными возможностями.

«Мы чтим память их не только потому, что они погибли, но и за то, что они жили, боролись и любили, – отмечается в заявлении Блинкена, опубликованном Госдепартаментом в понедельник. – Мы ценим их жизнь во всем ее богатстве и сложности – и оплакиваем утраченные традиции, знания, истории и семьи».

Глава Госдепартамента призвал противостоять всем формам антисемитизма, ненависти и фанатизма и бороться за то, чтобы память о Холокосте сохранялась и чтобы его история преподавалась без искажений.

«Один из важнейших уроков, которые мы можем извлечь из (истории) Холокоста, заключается в том, что массовое убийство шести миллионов евреев не было внезапным или единичным актом, но представляло собой кульминацию бесчисленных постепенных шагов, направленных на очернение и дегуманизацию людей. Вот почему мы должны помнить об этом – сегодня и всегда», – подчеркнул госсекретарь.