Справа про витік секретних документів: проросійським акаунтом Donbass Devushka керувала колишня офіцер ВМС США До керування проросійським акаунтом Donbass Devushka в соціальних мережах, який "злив" не менше 4 секретних документів американської розвідки, причетна колишня офіцер військово-морських сил США Сара Білc. Про це пише The Wall Street Journal у матеріалі 16 квітня. "Одна з найбільших прокремлівських поширювачів дезінформації та пропаганди, яка видавала себе в мережі за російську єврейку з Луганська, виявилася розлученою жінкою середніх років із Нью-Джерсі та ветераном ВМС США. Її викрили учасники інтернет-спільноти "Північноатлантична організація Fella" (NAFO), яка бореться з російською пропагандою", – зазначає WSJ. Учасники групи NAFO зіставили фотографії та іншу інформацію і з’ясували, що справжнє ім’я “дівчини” – Сара Білс, проте нещодавно вона офіційно змінила його на інше, більш російське. Сара Білс – колишня унтер-офіцер ВМС США, нещодавно звільнена з дійсної військової служби. Народилася в Сполучених Штатах і живе в Ок Харборі, штат Вашингтон, поруч із військово-морською авіабазою Відбі-Айленд, де вона колись служила. Як переповідає The Insider, у пропагандистки з ніком Donbass Devushka (у різний час вона також використовувала псевдоніми Mila Medvedev, @luganskforlife, CheburekiVibes, MeatballSubZero, YuGopnik, GhostofLugansk) є свій Telegram-канал, Twitter і YouTube-канал, де вона викладає свій подкаст. “Дєвушка” має близько 135 тисяч підписників. У Twitter Donbass Devushka публікувала свої відфільтровані фотографії і писала, що її звуть Міла. Повідомляється, що через Donbass Devushka було оприлюднено 4 секретні документи. Водночас видання уточнює, що немає доказів того, що Білc під час служби використовувала свій доступ до секретних даних для їхньої крадіжки. Сама Білc наголосила виданню, що є лише однією з 15 людей “по всьому світу”, які керують каналом. Імена інших адміністраторів вона відмовилася назвати. Передісторія На початку квітня видання The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує появу у Twitter і Telegram нібито засекречених військових документів із планами США і НАТО щодо посилення української армії напередодні контрнаступу. Зазначається, що документи не містили конкретних планів бойових дій. Частина звітів базується нібито на таємного прослуховуванні українського керівництва. Надалі стало відомо про інші “витоки”, які стосуються не лише України, а й інших країн світу. Серед сфотографованих документів, які були опубліковані відносно недавно – матеріали про ситуацію на фронті в Україні, супутникові знімки руйнувань, завданих російськими ракетами українській енергетичній інфраструктурі, потенційні траєкторії польоту балістичних ракет КНДР, якби Пхеньян надумав цілити по території США, фотографії китайської повітряної кулі, яка залетіла до Сполучених Штатів і яку врешті збили. “Витік” документів розвідувального управління Міністерства оборони США, які нібито потрапили в інтернет, крім іншого, показують оцінку американців: повномасштабна війна Росії проти України перетворюється в затяжний конфлікт, який триватиме “далеко після 2023 року”. В українській військовій розвідці інформацію про “витік” секретних даних назвали фейком. За висновками експертів, частина файлів та зображень могла бути модифікована в інтересах Росії та повторно злита в інтернет. США також вважають, що частина з документів уже сфальшована Росією. Всі сторони публічно кажуть, що це може бути ІПСО з метою обману супротивника. Водночас надалі CNN інформувало, що через “витік” Україна змінила деякі військові плани. Міністр оборони США Ллойд Остін 11 квітня заявив, що витік секретних документів Пентагону сприймається дуже серйозно, з цього приводу триває розслідування Міністерства юстиції США. Журналісти Bellingcat зазначили, що “конфіденційні документи”, датовані березнем, були спочатку розміщені на платформі Discord і розповсюджувалися зокрема на комп’ютерній грі Minecraft і фендомі філіппінської знаменитості у YouTube. Згодом витік документів поширився на інші сайти, і лише потім інформація почала з’являтися на проросійських каналах у телеграм та у світових медіа. У Bellingcat також звертають увагу на те, що опубліковані в мережі документи були сфотографовані, а не відскановані. 28 лютого один з користувачів таємного сервера, нібито підліток, опублікував кілька десятків фото з таємними документами на іншому сервері Discord, пов’язаному з YouTube-блогером “wow_mao”, і так почався масштабніший витік. У своїх розслідуваннях 12-13 квітня видання Washington Post і New York Times з’ясували, що за масштабним “витоком” може стояти співробітник американської “військової бази”, який нібито “злив” їх у мережу без особливих цілей та не зовсім усвідомлюючи наслідки. При цьому NYT визначили: це 21-річний член 102-го розвідувального підрозділу ВПС Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра. За описом друзів, це “молодий харизматичний ентузіаст”, що цікавиться вогнепальною зброєю, а документами з роботи він почав ділитися зі знайомими на геймерській платформі вже давно, через те, що нудьгував під час пандемії. Компанія з кількадесят осіб, яку об’єднував інтерес до вогнепальної зброї, військового спорядження та расистські меми, сформувалася у 2020 році закриту групу Thug Shaker Central на геймерській платформі Discord. У 2022 році один користувач з нікнеймом “OG” (Джек Тейшейра) вперше опублікував документ із маловідомими абревіатурами, після чого один за іншим публікувалися ще сотні подібних секретних файлів. “OG” нібито казав друзям, що знає “таємниці, які влада ховає від звичайних людей”. “OG” публікував по кілька документів на тиждень, починаючи з кінця 2022 року. На фотографіях подекуди були зафіксовані деталі кімнати, які потенційно могли натякнути слідчим на місце витоку. Один з друзів розповів WP, що “OG” в питанні війни Росії проти України не був ні на чиєму боці. Папка на сервері, де він публікував документи про війну РФ проти України, нібито називалася “bear-vs-pig”. При цьому друг сказав, що “OG” часто говорив про силові структури та розвідку США як “зловісну силу, яка хоче контролювати громадян”, про “надмірний контроль” американської влади, та що влада “ховає від громадськості жахливу правду”. 13 квітня ФБР арештувала Тейшейру біля його дому в в Норт-Дайтоні, Массачусетс. Наступного дня оголосили обвинувачення у справі про витік секретних документів Міноборони США.